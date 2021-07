VIDEO Softball: il saluto di Sendai all’Italia che arriva in Giappone (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia del Softball è arrivata in Giappone, e precisamente a Sendai. Comincia da lì il cammino olimpico delle ragazze di cui il manager è Federico Pizzolini. E giungono nella terra del Sol Levante con in tasca il titolo europeo conquistato lo scorso sabato 3 luglio in finale contro l’Olanda. Per le azzurre le Olimpiadi cominceranno due giorni prima della cerimonia di apertura, come del resto per tutto il Softball. Si partirà con gli Stati Uniti il 21 luglio, e sarà l’unica partita che, per il fuso orario, dalle nostre parti si giocherà in notturna. Un cammino, quello azzurro, caratterizzato da una ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia delta in, e precisamente a. Comincia da lì il cammino olimpico delle ragazze di cui il manager è Federico Pizzolini. E giungono nella terra del Sol Levante con in tasca il titolo europeo conquistato lo scorso sabato 3 luglio in finale contro l’Olanda. Per le azzurre le Olimpiadi cominceranno due giorni prima della cerimonia di apertura, come del resto per tutto il. Si partirà con gli Stati Uniti il 21 luglio, e sarà l’unica partita che, per il fuso orario, dalle nostre parti si giocherà in notturna. Un cammino, quello azzurro, caratterizzato da una ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Softball VIDEO Italia - Serbia 102 - 95, highlights e sintesi basket: gli azzurri volano alle Olimpiadi! Espugnata Belgrado Il Bel Paese sarà presente ai Giochi con ben sei squadre: oltre al basket maschile ci saranno il basket 3 3 femminile, volley con entrambi i sessi, softball e pallanuoto maschile. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia - Serbia 102 - 95, finale del preolimpico di basket. VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA - SERBIA 102 - 95, ...

Softball, l'Italia conquista il titolo europeo e il pass per le olimpiadi Battuta a Castions di Strada l'Olanda per 9 a 5, ora la squadra si prepara per i Giochi, dai quali manca da 17 anni. L'esordio il 21 luglio di Franco Bragagna

SOFTBALL: La rotta è tracciata per le azzurre, "Abbiamo dimostrato carattere" | VIDEO Teleromagna24 VIDEO Softball: il saluto di Sendai all’Italia che arriva in Giappone L'Italia del softball è arrivata in Giappone, e precisamente a Sendai. Comincia da lì il cammino olimpico delle ragazze di cui il manager è Federico Pizzolini. E giungono nella terra del Sol Levante c ...

Softball, Andrea vola alle olimpiadi di Tokyo con la squadra tricolore POLCENIGO (PORDENONE) - È originaria di Polcenigo la olimpionica del softball italiano, Andrea Howard che è volata a Tokyo. A un anno di distanza dalla data ufficiale prevista per i giochi olimpici, ...

