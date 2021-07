Ursula von der Leyen: «L’eccidio di Fossoli? Grande colpa del mio Paese» – Il video (Di domenica 11 luglio 2021) «Oggi è particolarmente toccante per me essere qui come europea di nazionalità tedesca. È stato un soldato tedesco a ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. È una colpa profonda nella storia del mio Paese». Queste le parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, al Campo di Fossoli, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena, alla presenza dei parenti dei 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. «La loro resistenza, ha contribuito a salvare l’Italia e tutta l’Europa. Incluso il mio Paese, la Germania», ha tuonato. A quel punto la ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) «Oggi è particolarmente toccante per me essere qui come europea di nazionalità tedesca. È stato un soldato tedesco a ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. È unaprofonda nella storia del mio». Queste le parole divon der, presidente della Commissione Europea, al Campo di, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena, alla presenza dei parenti dei 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. «La loro resistenza, ha contribuito a salvare l’Italia e tutta l’Europa. Incluso il mio, la Germania», ha tuonato. A quel punto la ...

