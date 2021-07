Tour de France 2021, Vincenzo Nibali: “Era giusto provarci, tappa molto impegnativa” (Di domenica 11 luglio 2021) La quindicesima tappa del Tour de France 2021 è quella, salvo sorprese, del sipario per Vincenzo Nibali in questa Grande Boucle visto l’obiettivo olimpico a Tokyo. La vittoria è andata a Sepp Kuss, in una stage che partiva da Céret e giungeva ad Andorra. Un assaggio di Pirenei che si prestava alle fughe da lontano e da questo punto di vista Nibali ha fatto vedere buone cose. Dopo l’ufficialità della convocazione nella rassegna a Cinque Cerchi, lo Squalo andava a caccia di conferme e si può dire che oggi le ha avute. Ha centrato la fuga giusta, più volte ha tentato di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) La quindicesimadeldeè quella, salvo sorprese, del sipario perin questa Grande Boucle visto l’obiettivo olimpico a Tokyo. La vittoria è andata a Sepp Kuss, in una stage che partiva da Céret e giungeva ad Andorra. Un assaggio di Pirenei che si prestava alle fughe da lontano e da questo punto di vistaha fatto vedere buone cose. Dopo l’ufficialità della convocazione nella rassegna a Cinque Cerchi, lo Squalo andava a caccia di conferme e si può dire che oggi le ha avute. Ha centrato la fuga giusta, più volte ha tentato di ...

