Tirrenia | bimbo in difficoltà in mare salvato da un cane bagnino

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia bimbo

Intorno alle 14.30, è spiegato in una nota della Sds, un bambino di 10 anni è stato soccorso in prossimità dell'Orange beach di Tirrenia e tratto in salvo da Olivia, un bovaro del bernese, insieme al ...