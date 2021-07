Temptation Island: Chi è Luca Vetrone? Conosciamo meglio il tentatore e noto TikToker (Di domenica 11 luglio 2021) Conosciamo meglio il bel tentatore, vecchia conoscenza di Uomini e Donne ed astro nascente di TikTok! Leggi su comingsoon (Di domenica 11 luglio 2021)il bel, vecchia conoscenza di Uomini e Donne ed astro nascente di TikTok!

Advertising

Missmon40779078 : RT @distrettododici: tommaso di temptation island nel 2013 buona serata anche a voi - IsaeChia : #TemptationIsland, un’ex coppia del reality lancia una frecciatina a Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti I du… - flowersiall : RT @gleescovers: nell'appartamento sopra di me si è messa una coppia formata da un ragazzino diciannovenne che non va a scuola e non lavora… - blogtivvu : Ex coppia di Temptation Island: “Filippo Bisciglia scocciato da Valentina e Tommaso” - zazoomblog : Temptation Island Filippo Bisciglia infastidito da una coppia: il motivo - #Temptation #Island #Filippo -