Temptation Island 2021, Ste e Claudia squalificati? Anticipazioni e ultime news sulle coppie del reality (Di domenica 11 luglio 2021) Il viaggio nei sentimenti più amato e seguito dell’estate ha ormai preso il via e i fan hanno già attivato il conto alla rovescia per la terza imperdibile puntata. L’appuntamento con Temptation Island è per domani sera, lunedì 12 luglio, sempre su Canale 5 in prima serata. Dopo la decisione di Valentina e Tommaso di uscire separati per via del tradimento del ragazzo, che pare aver perso la testa per la single Giulia, cosa succederà nella terza puntata? Protagonisti, molto probabilmente, stando alle Anticipazioni sarà la coppia formata da Claudia e Ste, i due che il 7 agosto dovrebbero sposarsi. Convoleranno a nozze o ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Il viaggio nei sentimenti più amato e seguito dell’estate ha ormai preso il via e i fan hanno già attivato il conto alla rovescia per la terza imperdibile puntata. L’appuntamento conè per domani sera, lunedì 12 luglio, sempre su Canale 5 in prima serata. Dopo la decisione di Valentina e Tommaso di uscire separati per via del tradimento del ragazzo, che pare aver perso la testa per la single Giulia, cosa succederà nella terza puntata? Protagonisti, molto probabilmente, stando allesarà la coppia formata dae Ste, i due che il 7 agosto dovrebbero sposarsi. Convoleranno a nozze o ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Giulia Mastrantoni: Tutto sulla tentatrice ed ex dama di Uomini e Donne Scopriamo qualcosa in più sull'ex dama e nuova tentatrice! Giulia Mastrantoni: Da Uomini e Donne a Temptation Island Giulia Mastrantoni nasce a Roma, sotto il segno dello Scorpione, il 5 novembre del 1987; sta per compiere quindi 34 anni .

Uomini e donne va in prima serata e Amici anticipato Per esempio, vi dice qualcosa il nome di Iván González ? Certo che sì, lo avete visto al Grande Fratello Vip e a Temptation Island. Ebbene, il modello spagnolo nel 2019 era seduto nello studio di ...

Temptation Island, le coppie più famose: che fine hanno fatto IL GIORNO Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset arriva il Festival di Sanremo: l’indiscrezione Un addio dopo ben 25 anni di una carriera ricca di soddisfazioni, che l’hanno vista al timone di programmi di successo quali “Temptation Island Vip”, “Grande Fratello”, “Le iene ...

Temptation Island 2021: nuovo falò di confronto. Coppie in bilico, le anticipazioni La permanenza nei villaggi sta mettendo a dura prova anche Claudia e Ste, la coppia entrata nella trasmissione con la data delle nozze fissata (dopo aver dovuto rimandare i fiori d'arancio nel 2020 a ...

