Teatro | Lucia Lavia ‘attrice-uomo-dio e anche acrobata per il rito di ‘Baccanti’ a Siracusa

"Recitare, qui a Siracusa e ora, dopo la chiusura forzata per la pandemia del Covid, finalmente davanti al pubblico ma in questo caso potendolo anche guardare negli occhi, seduto nella platea di pietra all'ora del tramonto, dà una emozione unica e speciale". E' quanto tiene a sottolineare all'AdnKronos Lucia Lavia, protagonista nei panni del dio Dioniso nelle 'Baccanti' di Euripide, nella particolarissima e spettacolare versione firmata da Carlus Padrissa per la compagnia catalana della Fura dels Baus, che vede al Teatro Greco di Siracusa sul palco Ivan Graziano ...

