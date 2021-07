Spinazzola: tornassi indietro riproverei l’allungo. Arrivi in fondo solo se sei disposto a dare l’anima (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardo Spinazzola affida a La Stampa una lettera in previsione della finale di Euro 2020, stasera, Italia-Inghilterra. Una finale a cui Spinazzola non parteciperà a causa dell’infortunio rimediato contro la Spagna. “tornassi indietro, riproverei quell’allungo. Lo farei altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in più all’avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Niente di straordinario, sono le regole degli Azzurri: in fondo a quest’avventura ci Arrivi solo se sei disposto a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Leonardoaffida a La Stampa una lettera in previsione della finale di Euro 2020, stasera, Italia-Inghilterra. Una finale a cuinon parteciperà a causa dell’infortunio rimediato contro la Spagna. “quel. Lo farei altre cento volte ancora per ana prendere un metro in più all’avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Niente di straordinario, sono le regole degli Azzurri: ina quest’avventura cise seia ...

Advertising

gilnar76 : SPINAZZOLA: “Tornassi indietro, riproverei quell’allungo altre cento volte. Stasera ci aspetta l’ultima battaglia.… - napolista : Su La Stampa una lettera del terzino infortunato, volato a Londra con i compagni. “Sogno che Cristante, il primo a… - LattuadaGiacomo : “Tornassi indietro, riproverei quell’allungo. Lo farei altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in p… - gilnar76 : Italia, la sincerità di Spinazzola: «Tornassi indietro riproverei quell’allungo» #Acmilan #Milan #Seriea… - teladoiotokyo : Spinazzola: Tornassi indietro, riproverei quell'allungo. In fondo a quest'avventura ci arrivi solo se sei disposto… -