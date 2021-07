Southgate, messaggio ai tifosi: «Volevamo rappresentarvi al meglio» (Di domenica 11 luglio 2021) Il ct inglese Gareth Southgate ha registrato un messaggio per i tifosi inglesi, in cui ringrazia per il supporto e carica per la finale Gareth Southgate ha registrato un videomessaggio, pubblicato sui canali social dell’Inghilterra, attraverso cui ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto fornito all’Inghilterra. «Grazie a tutti per l’incredibile calore che ci state dimostrando. Speriamo di aver rappresentato l’Inghilterra nel modo giusto. Sono grato ai miei giocatori e al mio staff per questa finale. Adesso faremo tutto il possibile per vincere». The boss has a message ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Il ct inglese Garethha registrato unper iinglesi, in cui ringrazia per il supporto e carica per la finale Garethha registrato un video, pubblicato sui canali social dell’Inghilterra, attraverso cui ha voluto ringraziare iper il supporto fornito all’Inghilterra. «Grazie a tutti per l’incredibile calore che ci state dimostrando. Speriamo di aver rappresentato l’Inghilterra nel modo giusto. Sono grato ai miei giocatori e al mio staff per questa finale. Adesso faremo tutto il possibile per vincere». The boss has a message ...

infoitsport : Southgate e un messaggio ai tifosi inglesi: 'Non fischiate l'inno italiano, abbiate rispetto' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Regina a Inghilterra 'consegnai Rimet '66, auguri per domani Messaggio di Elisabetta alla Nazionale di Southgate - ansacalciosport : Regina a Inghilterra 'consegnai Rimet '66, auguri per domani. Messaggio di Elisabetta alla Nazionale di Southgate |… - infoitsport : Southgate: 'Onorati del messaggio della Regina. Ora portiamo a casa la Coppa' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Southgate e un messaggio ai tifosi inglesi: 'Non fischiate l'inno italiano, abbiate rispetto' -