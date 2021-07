Roberta Capua Polemizza sulla Morte della Carrà: “C’è Chi si Mette in Mostra” (Di domenica 11 luglio 2021) Durante la trasmissione Estate in Diretta da lei condotta, Roberta Capua ha Polemizzato riguardo il comportamento tenuto da alcune persone dopo la scomparsa di Raffaella Carrà. “Devo dire che un ... Leggi su youreduaction (Di domenica 11 luglio 2021) Durante la trasmissione Estate in Diretta da lei condotta,hato riguardo il comportamento tenuto da alcune persone dopo la scomparsa di Raffaella. “Devo dire che un ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Italia-Inghilterra, “La grande attesa” in compagnia di Rai1 – Dalle 18 con Roberta Capua, Gianluca Semp… - gianlu_79 : RT @DirettaEstate: Domenica 11 luglio dalle 18:00 alle 19:55 Roberta Capua e @gianlusempri vi aspettano per una puntata speciale di #Estate… - zazoomblog : Roberta Capua e la polemica sulla morte di Raffaella Carrà: “Non parlavo di Lorella Cuccarini” (VIDEO) - #Roberta… - lorenzog31 : RT @DirettaEstate: Domenica 11 luglio dalle 18:00 alle 19:55 Roberta Capua e @gianlusempri vi aspettano per una puntata speciale di #Estate… - Gianluca_mech : Buongiorno amici! ???? ______ Come ogni domenica vi aspetto questa mattina su La7, alle 10.50, con un nuovo appuntame… -