Rai 1 in mano a Salvini? Tam-tam a Viale Mazzini, chi spediscono al vertice (Di domenica 11 luglio 2021) La partita in seno alla Rai è ancora tutta da decidere. Ieri Lega e Forza Italia hanno sospeso gli attacchi ai due candidati governativi: segno che la protesta non è rientrata, ma che in compenso sono iniziate le trattative dietro le quinte. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il partito di Matteo Salvini è interessato soprattutto alle prossime direzioni di reti e tg. In particolare a quella del Tg1, che vorrebbe affidare a Gennaro Sangiuliano, attualmente impegnato sulla seconda rete: la minaccia dei leghisti è di non ratificare la nomina della presidente Marinella Soldi in commissione di Vigilanza, dove è richiesta la maggioranza di 27 voti su 40. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) La partita in seno alla Rai è ancora tutta da decidere. Ieri Lega e Forza Italia hanno sospeso gli attacchi ai due candidati governativi: segno che la protesta non è rientrata, ma che in compenso sono iniziate le trattative dietro le quinte. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il partito di Matteoè interessato soprattutto alle prossime direzioni di reti e tg. In particolare a quella del Tg1, che vorrebbe affidare a Gennaro Sangiuliano, attualmente impegnato sulla seconda rete: la minaccia dei leghisti è di non ratificare la nomina della presidente Marinella Soldi in commissione di Vigilanza, dove è richiesta la maggioranza di 27 voti su 40. I ...

Advertising

Vincenz18284563 : Il tennis mondiale nn interessa alla #RAI Siamo in mano a quattro nominati espressione di una lottizzazione indecor… - g_de_dionigi : e niente! riprovo con #raitour impressionante la mancanza di entusiasmo delle voci telecroniste il terzo più grande… - Rolando28149 : RT @Nala80522: @La_manina__ Poi cosa ne fai con quei fantamiliardi recuperati? Guarda ai conti della Rai, azzerata l'evasione perde ha cont… - gsaggese84 : RT @Nala80522: @La_manina__ Poi cosa ne fai con quei fantamiliardi recuperati? Guarda ai conti della Rai, azzerata l'evasione perde ha cont… - GiovanniMarzia3 : @Noiconsalvini Perché non ci parli della RAI che è tutta in mano al PD? -