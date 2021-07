Per un mondo Plastic Free (Di domenica 11 luglio 2021) Luglio è il mese Plastic Free per eccellenza. Questo grazie all’iniziativa messa in campo nel 2011 dalla Plastic Free Foundation, una fondazione australiana no profit che ha lanciato una sfida social a livello mondiale. Una challenge che prevede di non produrre rifiuti di Plastica per tutto il mese di luglio. Una sfida, a cui partecipano milioni di persone in tutto il mondo, che ha l’obiettivo di sensibilizzare in merito all’inquinamento da rifiuti, soprattutto di Plastica. Di far capire quanto poco basti per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e incentivare tutt? a ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 11 luglio 2021) Luglio è il meseper eccellenza. Questo grazie all’iniziativa messa in campo nel 2011 dallaFoundation, una fondazione australiana no profit che ha lanciato una sfida social a livello mondiale. Una challenge che prevede di non produrre rifiuti dia per tutto il mese di luglio. Una sfida, a cui partecipano milioni di persone in tutto il, che ha l’obiettivo di sensibilizzare in merito all’inquinamento da rifiuti, soprattutto dia. Di far capire quanto poco basti per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e incentivare tutt? a ...

