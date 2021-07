Pentathlon, Europei 2021: bronzo per l’Italia nella Mixed Relay (Di domenica 11 luglio 2021) La giornata di chiusura dei Campionati Europei 2021 di Pentathlon moderno di Nizhny Novgorod (Russia) ha proposto la Mixed Relay Per l’Italia ha gareggiato la coppia composta da Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Valerio Grasselli (Esercito), che ci ha regalato una bella medaglia di bronzo. La gara è stata vinta dalla Russia (Chistiakova-Beliakov) con 1455 punti, seconda la Lituania (Serapinaite-Kinderis) punti 1436, terza l’Italia Prampolini-Grasselli) punti 1409. Si è iniziato con il nuoto dove i nostri ragazzi hanno stabilito il terzo tempo in 2.03,14; ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) La giornata di chiusura dei Campionatidimoderno di Nizhny Novgorod (Russia) ha proposto laPerha gareggiato la coppia composta da Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Valerio Grasselli (Esercito), che ci ha regalato una bella medaglia di. La gara è stata vinta dalla Russia (Chistiakova-Beliakov) con 1455 punti, seconda la Lituania (Serapinaite-Kinderis) punti 1436, terzaPrampolini-Grasselli) punti 1409. Si è iniziato con il nuoto dove i nostri ragazzi hanno stabilito il terzo tempo in 2.03,14; ...

