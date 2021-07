Nel Regno Unito altri 31 mila contagi ma calano i morti (Di domenica 11 luglio 2021) Le folle oceaniche tra Wembley e Wimbledon saranno la causa di un nuovo rialzo dei contagi? Staremo a vedere, quel che è certo è che restano sopra quota 30.000 (31.772 per l'esattezza), ma calano ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) Le folle oceaniche tra Wembley e Wimbledon saranno la causa di un nuovo rialzo dei? Staremo a vedere, quel che è certo è che restano sopra quota 30.000 (31.772 per l'esattezza), ma...

Advertising

Leonardo_IT : Chi volerà in alto dopo la partita di stasera? ???? ?? ?????????????? Tutti noi di #Leonardo auguriamo buona fortuna a ent… - FBiasin : La sconfitta di #Federer a #Wimbledon fa ovviamente male a lui che ha perso, ma fa malissimo anche a noi che rischi… - ItalyinUK : La finale di #EURO2020 è #ItaliaInghilterra ?????????????????? Un entusiasmante momento di storia sportiva per gli italiani… - fildifranco : RT @manuscod: Non so voi ma io aspetto con trepidante attesa il 19 luglio quando nel Regno Unito cadranno tutte le restrizioni. Se come cre… - NewsPadania : RT @Leonardo_IT: Chi volerà in alto dopo la partita di stasera? ???? ?? ?????????????? Tutti noi di #Leonardo auguriamo buona fortuna a entrambe l… -