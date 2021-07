“Ma cosa ti è successo?”. Riccardo Guarnieri non sembra lui. Torna a farsi vedere dopo 3 mesi e tutti se ne accorgono (Di domenica 11 luglio 2021) La sua storia con Roberta Di Padua è stata tra le più seguite di Uomini e Donne. Spesso sotto i riflettori la loro relazione è stata più volte criticata. Si è parlato anche di una storia solo per interessi, insomma, di inchiostro e polemiche social ne sono state versate parecchie. Però poi quando si parla di lui tutti si interessano. Parliamo di Riccardo Guarnieri, il ‘dandy’ che proprio a fine giugno ha fatto discutere con la fine del rapporto con Roberta Di Padua. dopo un periodo di assenza da televisione e social Riccardo è Tornato e lo ha fatto a modo suo. Con la fine del dating ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 luglio 2021) La sua storia con Roberta Di Padua è stata tra le più seguite di Uomini e Donne. Spesso sotto i riflettori la loro relazione è stata più volte criticata. Si è parlato anche di una storia solo per interessi, insomma, di inchiostro e polemiche social ne sono state versate parecchie. Però poi quando si parla di luisi interessano. Parliamo di, il ‘dandy’ che proprio a fine giugno ha fatto discutere con la fine del rapporto con Roberta Di Padua.un periodo di assenza da televisione e socialto e lo ha fatto a modo suo. Con la fine del dating ...

