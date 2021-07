Italia-Inghilterra, ecco cosa dicono i bookmakers della finale di Euro 2020 (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dal fischio d’inizio della finale di Euro 2020, i pronostici pendono, seppur in modo leggero, dalla parte dei Tre Leoni. Il vantaggio principale per la squadra di Southgate risiede soprattutto nel fatto di giocare fra mura amiche di Wembley. Nonostante le proteste degli scorsi giorni per le eccessive aperture, infatti, potranno entrare allo stadio più di 60 mila persone, pari al 75% della capienza totale dell’impianto. Di questi, però, sono solo 7.500 i tifosi Italiani sicuri, che potranno diventare 15 mila se altri nostri connazionali residenti nel Regno Unito riusciranno ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dal fischio d’iniziodi, i pronostici pendono, seppur in modo leggero, dalla parte dei Tre Leoni. Il vantaggio principale per la squadra di Southgate risiede soprattutto nel fatto di giocare fra mura amiche di Wembley. Nonostante le proteste degli scorsi giorni per le eccessive aperture, infatti, potranno entrare allo stadio più di 60 mila persone, pari al 75%capienza totale dell’impianto. Di questi, però, sono solo 7.500 i tifosini sicuri, che potranno diventare 15 mila se altri nostri connazionali residenti nel Regno Unito riusciranno ad ...

