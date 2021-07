Italia campione d’Europa | Berrettini | “Questa vittoria mi ripaga | ho sofferto moltissimo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il tennista Matteoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo ladell’in finale a Wembley. Presente a Londra in occasione di Wimbledon, torneo di cui ha giocato ma perso la finale, l’azzurro ha detto: “Questo successo mi. Ho guardato il secondo tempo, forse ho portato bene. Spero che le telecamere non mi abbiano inquadrato durante i rigori, ho“.ha poi parlato del suo futuro: “Il mio prossimo torneo saranno le Olimpiadi, spero di fare bene. Wimbledon? Quest’anno sono arrivato in finale, in futuro proverò a ...