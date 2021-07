Grillo e Conte, accordo per disinnescare la bomba Giustizia (Di domenica 11 luglio 2021) La corsa all’annuncio è iniziata stamattina, alla vigilia dell’assemblea dei deputati e senatori M5s agguerriti contro la reintroduzione della prescrizione. Si è reso quindi necessario disinnescare questa bomba a orologeria, o almeno limitare i danni, e l’unico modo per provare a placare gli animi non poteva che essere sparigliare, anticipare le mosse, mescolare le carte per farle combaciare il prima possibile e comunicare in fretta l’accordo raggiunto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte riguardo il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. In politica giocare d’anticipo è tutto, e il Garante e il futuro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) La corsa all’annuncio è iniziata stamattina, alla vigilia dell’assemblea dei deputati e senatori M5s agguerriti contro la reintroduzione della prescrizione. Si è reso quindi necessarioquestaa orologeria, o almeno limitare i danni, e l’unico modo per provare a placare gli animi non poteva che essere sparigliare, anticipare le mosse, mescolare le carte per farle combaciare il prima possibile e comunicare in fretta l’raggiunto tra Beppee Giusepperiguardo il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. In politica giocare d’anticipo è tutto, e il Garante e il futuro ...

virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - MatteoRichetti : Riepilogo: #Conte è scelto dal #PD come riferimento per guidare l’alleanza progressista. Il PD sostiene #Draghi, ma… - cangiova65 : RT @francotaratufo2: #M5s, c’è l’accordo tra Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - cangiova65 : RT @petergomezblog: M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di stat… -