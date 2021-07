Golf | Min Woo Lee vince al playoff lo Scottish Open 2021 | Dustin Johnson torna numero 1 del mondo

(Di domenica 11 luglio 2021) Si conclude con una doppia sentenza l’edizionedello. Al Renaissance Club di North Berwick, infatti, arriva la vittoria dell’australiano Min Woo Lee alla prima buca di spareggio, fatto ancor più significativo dati gli altri due avversari, l’inglese Matt Fitzpatrick e il belga Thomas Detry. Ma non solo: con il risultato odierno, e a causa del 7° posto di Jon Rahm, c’è un assente che gode, perchési riprende in questo modo la leadership della classifica mondiale. Per il vincitore è il secondo torneo da pro, dopo l’ISPS Handa Vicdi inizio 2020, ma ...

Quinta piazza a - 11 per i connazionali Wade Ormsby e Min Woo Lee, e per lo statunitense Scottie Scheffler. Ottavo posto con - 10 e top ten chiusa da un nutrito gruppo di partecipanti composto dai ...Cinque invece, neanche a dirlo, sono appaiati in quinta posizione a - 6: l'irlandese Niall Kearney, l'inglese Andrew "Beef" Johnston, l'australiano Min Woo Lee, lo spagnolo Pablo Larrazabal e il ...