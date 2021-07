Global tax e G20 | ecco i nodi da sciogliere Scrive Polillo

(Di domenica 11 luglio 2021) In quella cornice unica al mondo, come può essere la città di Venezia, i Paesi del G20 hanno cercato di fare i conti con i grandi problemi che affliggono un umanità ancora incerta e smarrita, costretta a contrastare una potenza estranea, come il Covid-19, ancora, per molti versi misteriosa. Si é cominciato dall’argomento più semplice: la tassazione delle grandi multinazionali che, anche grazie allo sviluppo della pandemia, hanno visto crescere i propri utili a dismisura, segnando la profonda frattura tra i settori tecnologici ed le attività che richiedono, invece, la presenza fisica: turismo, ristorazione e via dicendo. Al punto da costringere gli economisti ad individuare nella lettera ...

