Euro 2020, ultimo atto: le formazioni ufficiali di Italia e Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra è l’ultimo atto di Euro 2020, la finalissima di Wembley. Questa sera, 11 luglio, alle 21.00, la Nazionale scenderà in campo per l’ultima volta in questa competizione. Non sarà una gara semplice; la difesa azzurra dovrà fare i conti con Harry Kane – che in conferenza stampa ha dichiarato di “voler scrivere la storia” – e Raheem Sterling che contro la Danimarca ha dimostrato di avere fame, di essere in grado di sgroppare per 40 metri e saper mettere in crisi gli avversari sotto porta come nessun altro. Non sarà una passeggiata, certo. Ma i ragazzi vestiti d’azzurro, quelli ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 luglio 2021)è l’di, la finalissima di Wembley. Questa sera, 11 luglio, alle 21.00, la Nazionale scenderà in campo per l’ultima volta in questa competizione. Non sarà una gara semplice; la difesa azzurra dovrà fare i conti con Harry Kane – che in conferenza stampa ha dichiarato di “voler scrivere la storia” – e Raheem Sterling che contro la Danimarca ha dimostrato di avere fame, di essere in grado di sgroppare per 40 metri e saper mettere in crisi gli avversari sotto porta come nessun altro. Non sarà una passeggiata, certo. Ma i ragazzi vestiti d’azzurro, quelli ...

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - Milannews24_com : Foden avvisa L’Italia: «Contro di loro come se fosse la prima di Euro 2020» - Tag43_ita : Un solo gol subito. Un vasto campionario di talento e la fortuna di giocare in casa. L’#Inghilterra contenderà all'… -