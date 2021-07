Droni autonomi utilizzati per ricercare e recuperare frammenti di meteoritiHDblog it

Advertising

Tomas1374 : RT @HDblog: Droni autonomi utilizzati per ricercare e recuperare frammenti di meteoriti - HDblog : Droni autonomi utilizzati per ricercare e recuperare frammenti di meteoriti -

Ultime Notizie dalla rete : Droni autonomi

HDblog

Alcuni ricercatori, infatti, hanno sviluppato un sistema di ricerca tramiteche utilizzano l'apprendimento automatico per rilevare i meteoriti più piccoli nei luoghi d'impatto (...... sfruttando le competenze acquisite e utilizzando molte delle stesse tecnologie alla base delle auto a guida autonoma, deie dei robot di magazzino, i ricercatori stanno lavorando per ...Sono circa 500 al giorno i meteoriti che i riescono a sopravvivere all'infuocato viaggio attraverso l'atmosfera terrestre e cadono sulla superficie del nostro pianeta, ogni tanto anche passando sulle ...La mobilità urbana si sta spostando in cielo. Ecco come entro il 2024 potremo salire a bordo dei primi air taxi.