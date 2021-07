"Dobbiamo avere a Fede" e Insigne come Michael Jordan: febbre social per la finale (Di domenica 11 luglio 2021) Manca poco alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Cresce l'attesa anche sui social: ecco i meme più divertenti Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Manca poco alladi Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Cresce l'attesa anche sui: ecco i meme più divertenti

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo esprimere un calcio che somigli alla città. Mi piacerebbe avere una squadra di scugnizzi che… - TeresaBellanova : Dobbiamo avere il coraggio di semplificare dove è utile per far procedere le opere. La politica deve avere il corag… - hslznl : RT @XTHET1DE: ma vi pare che dobbiamo avere paura per una partita? che schifo di gente dovrebbe esser un evento in cui ci si diverte, non… - Marypg86843195 : RT @lessismoreeee: L’11 di ogni mese DOBBIAMO AVERE PAURA #PRELEMI - fearlessvmar : RT @XTHET1DE: ma vi pare che dobbiamo avere paura per una partita? che schifo di gente dovrebbe esser un evento in cui ci si diverte, non… -