Chi è Ajla Tomljanovic | la fidanzata di Matteo Berrettini | età | carriera | Instagram

(Di domenica 11 luglio 2021), è lei la bellissima e collega di, l'italiano che dopo 61 anni dall'ultima volta si è aggiudicato un posto nelle finali di Wimbledon e oggi sfiderà il Novak Djokovic. Chi è la di Tom lijanovic è nata a Zagabria il 7 maggio del 1993 ed è una tennista croata naturalizzata australiana.

Santopadre, è il coach amico che ha formato Matteo. Ajla Tomljanovic: la fidanzata di Matteo Berrettini ha lo sport nel dna. La 28enne ha lo sport nel dna. Suo padre è Ratko, che fu il vincitore dell'europeo di pallamano nel 1992 e 1993. Berrettini è il primo italiano in 144 anni a conquistarsi la finale di Wimbledon. Ma i prati londinesi avevano per lui già un significato molto importante: è lì che ha conosciuto la fidanzata Alja.