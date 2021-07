Bonucci! Il pareggio dell’Italia in mischia contro l’Inghilterra VIDEO

(Di domenica 11 luglio 2021) Tantissime emozioni nella finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, si sta giocando l’ultimo atto dell’Europeo. Partenza sprint della squadra di Southgate che passa subito in vantaggio con Shaw. La squadra di Mancini è in difficoltà, l’ambiente è infuocato.pensa solo a difendersi e ripartire inpiede. Nella ripresa gli azzurri ci provano con Insigne ed il solito Chiesa. Ilsembra nell’aria e arriva al 67?: Bonucci inpareggia i conti. bonucci goal….Italy equalizes….#England pic.twitter.com/WUooYfXPtM — ?????? ????s (@SocolaP) July 11, 2021 L'articolo...

