Black Widow da record al boxoffice nella prima settimana Black Widow, ritorno attesissimo del Marvel Cinematic Universe, segna un nuovo record al boxoffice italiano nella prima giornata d'apertura delle sale cinematografiche Dopo la prolungata chiusura dei cinema a causa dell'emergenza pandemica del Covid-19, uno dei timori principali del settore dell'intrattenimento era quello di ritrovare file interminabile di poltrone vuote. Questo non è però successo con Black Widow, il primo film della fase 4, che al primo giorno di programmazione ha registrato numeri da capogiro con oltre 500.000 euro di incassi e più ...

