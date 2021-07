Berrettini il cuore non basta, Djokovic trionfa a Wimbledon! (Di domenica 11 luglio 2021) Non è bastato un grande Matteo Berrettini per superare Novak Djokovic, il serbo ha vinto Wimbledon raggiungendo quota venti slam. Berrettini eroico nel primo set L’italiano parte un po contratto a causa della forte emozione e va subito sotto 3-1. Djokovic domina gli scambi e si porta sul 5-3, dando l’impressione di aver già vinto. Matteo Berrettini però tira fuori il carattere e la grinta e con una rimonta epica porta il match al tie break. Il primo set viene poi vinto dall’azzurro e con un ace chiude il tie break 7-4. Wimbledon il ritorno di Djokovic e la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) Non èto un grande Matteoper superare Novak, il serbo ha vinto Wimbledon raggiungendo quota venti slam.eroico nel primo set L’italiano parte un po contratto a causa della forte emozione e va subito sotto 3-1.domina gli scambi e si porta sul 5-3, dando l’impressione di aver già vinto. Matteoperò tira fuori il carattere e la grinta e con una rimonta epica porta il match al tie break. Il primo set viene poi vinto dall’azzurro e con un ace chiude il tie break 7-4. Wimbledon il ritorno die la ...

