BBC | il messaggio social agli italiani fa discutere | non tardano le risposte

Advertising

BBC_HaveYourSay : @JulsFlower Ciao - Puoi inviarci un messaggio? - Salvo1206 : Ognuno faccia un poco come gli pare, e’ il messaggio chiave. Preoccupazione per la questione mascherine in negozi… -

Ultime Notizie dalla rete : BBC messaggio

Ironia dellasugli azzurri in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra,su Twitter'Non essere avida ora'. Con unironico su Twitter, la, nota emittente televisiva del Regno Unito, ha voluto mandare unall'Italia in vista della finalissima di Euro 2020 in programma stasera contro l'...Chi è pronta per uscire e giocare?', è ila corredo degli scatti che mostrano i ... si prepara il reboot: in arrivo 60 nuovi episodi nel 2016 'I Teletubbies' è una serie tv ideata dallae ...Con un messaggio ironico condiviso su Twitter, la BBC, nota emittente televisiva del Regno Unito, ha mandato un messaggio all'Italia in vista della finale di Euro2020 contro ...Ironia della BBC sugli azzurri in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, messaggio su Twitter ...