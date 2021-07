A Cannes "Flag Day". Sean Penn recluta i figli per un film da sbadigli (Di domenica 11 luglio 2021) Sean Penn, Dylan Penn, Hopper Jack Penn: il cast di “Flag Day” è un album di famiglia. Penn dirige se stesso, la figlia e il figlio suoi e di Robin Wright in una piatta rimasticatura delle storie di loser, di fallito senza redenzione, che ama tanto interpretare. Il romanzo autobiografico alla base del film, “Flim-Flam Man- The True Story of my Father’s Counterfeit Life”, di Jennifer Vogel, offrirebbe zero spunti di interesse se non fosse, con evidenza, il pretesto per mettere a fuoco certi grumi irrisolti delle vere dinamiche familiari ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021), Dylan, Hopper Jack: il cast di “Day” è un album di famiglia.dirige se stesso, laa e ilo suoi e di Robin Wright in una piatta rimasticatura delle storie di loser, di fallito senza redenzione, che ama tanto interpretare. Il romanzo autobiografico alla base del, “Flim-Flam Man- The True Story of my Father’s Counterfeit Life”, di Jennifer Vogel, offrirebbe zero spunti di interesse se non fosse, con evidenza, il pretesto per mettere a fuoco certi grumi irrisolti delle vere dinamiche familiari ...

