Von der Leyen “Vaccini sufficienti per il 70% della popolazione Ue”

BRUXELLES (ITALPRESS) – L'Unione europea ha ricevuto dosi di vaccino sufficienti per inoculare completamente il 70% della sua popolazione adulta. Ad assicuralo la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Attraverso una nota, la numero 1 della Commissione Ue ha affermato che saranno distribuiti circa 500 milioni di dosi ai 27 Stati membri, consentendo ai Paesi "di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti dell'UE questo mese di luglio". "Il nostro impegno congiunto è un successo. Usciremo da questa crisi insieme", ha aggiunto von der Leyen.

