Volley | escluse lesioni alla caviglia per Miriam Sylla

(Di sabato 10 luglio 2021) Buone notizie per l’Italia di. L’azzurra, uscita per infortunio nel match di ieri sera della nazionale italiana di pvolo contro la Serbia, è stata subito sottoposta a Belgrado a esami diagnostici che hanno esclusodell’apparato osteo articolare dellasinistra. La capitana azzurra ha riportato quindi un trauma distorsivo di basso grado: alle Olimpiadi ci sarà. SportFace.

Volley, buone notizie per Miriam Sylla che sarà alle Olimpiadi: escluse lesioni, trauma distorsivo di basso grado. Ecco i dettagli ...Un sospiro di sollievo. Miriam Sylla, capitana della Nazionale di volley femminile, era uscita dal campo per un infortunio nel match amichevole contro la Serbia a Belgrado di ieri sera che ha visto il ...