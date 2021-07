(Di sabato 10 luglio 2021) Unasismica di6.2 gradi della scala Richter ha colpito la provincia centralena di Sulawesi Nord alle 7.43 di questa mattina ora locale. L’epicentro dellaè stato localizzato 112 chilometri a sudovest di Melonguane, nel distretto di Kepulauan, l’ipocentro ad una profondità di 10 chilometri sotto il fondale marino. Non ci sono notizie di feriti e non è stato attivato il sistema di allarme tsunami. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.2: Ha colpito la provincia centrale indonesiana di Sulawesi Nord, nes… - italiaserait : Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.2 - EmergenzaH24 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #INDONESIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.1 a #Malanguane. Ecco QUI i #DETTAGLI - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #INDONESIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.1 a #Malanguane. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO #INDONESIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.1 a #Malanguane. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Indonesia

7.00, scossa di magnitudo 6.2 Una scossa didi magnitudo 6.2 è stata registrata alle 9.43 ora locale (le 2.43 in italia) al largo delle coste dell'. Secondo i dati dell'...Il finanziere da mesi in fuga è stato fermato e arrestato a Giacarta, in. L'uomo - stando ... La truffa milionaria ad Antonio Conte?nel mondo dello sport: tutti i nomi coinvolti, ...Una scossa sismica di magnitudo 6.2 gradi della scala Richter ha colpito la provincia centrale indonesiana di Sulawesi Nord alle 7.43 di questa mattina ora locale. L’epicentro della scossa è stato ...Paura in Indonesia, dove si è verificata una scossa di terremoto di intensità pari a 6.2 gradi: l'epicentro è stato localizzato in mare.