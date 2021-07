Smoking e camicia bianca, clutch di coccodrillo e fermacolletto prezioso ma divertente (Di sabato 10 luglio 2021) Tocco di classe 2021 di Giusi Ferré guarda le foto SUSAN SARANDON Ci sono attrici che per tutta la vita sono identificate con il loro ruolo più significativo. A questa intelligente e sensibile donna (74 anni) è successo con Louise nell’indimenticabile film di Ridley Scott Thelma&Louise, che è arrivato al traguardo dei trent’anni. Senza perdere niente della sua attualità. ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 luglio 2021) Tocco di classe 2021 di Giusi Ferré guarda le foto SUSAN SARANDON Ci sono attrici che per tutta la vita sono identificate con il loro ruolo più significativo. A questa intelligente e sensibile donna (74 anni) è successo con Louise nell’indimenticabile film di Ridley Scott Thelma&Louise, che è arrivato al traguardo dei trent’anni. Senza perdere niente della sua attualità. ...

Advertising

snjegurochka : Deve vincere la Danimarca solo perché voglio il madsone su quegli spalti nella sua tenuta migliore ovvero capelli p… - mightasmaayrkas : RT @stellifernox: Adam Driver, icona di stile, che per promuovere il suo nuovo film sfoggia per la centesima volta lo stesso classico smoki… - xWiseGirl : RT @stellifernox: Adam Driver, icona di stile, che per promuovere il suo nuovo film sfoggia per la centesima volta lo stesso classico smoki… - stellifernox : Adam Driver, icona di stile, che per promuovere il suo nuovo film sfoggia per la centesima volta lo stesso classico… - massimoborgia2 : Abito da sera da uomo monopetto a lancia,(smoking) pantaloni sartoriali, camicia in cotone doppio ritorto collo ad… -