Serie A, il bomber dell’Inter si rilassa in Sardegna con la sua nuova fiamma! (Di sabato 10 luglio 2021) Serie A Romelu Lukaku reduce dall’Europeo con il suo Belgio, terminato con l’eleminazione ai quarti per mano dell’Italia, è stato avvistato in vacanza in Sardegna. In compagnia del bomber dell’Inter c’era la sua nuova fidanzata. Shani Jamilah, questo il nome della nuova fidanzata dell’attaccante belga di origine congolesi. La Sardegna Romelu Lukaku, dopo la vittoria del campionato di Serie A con la sua Inter e l’Europeo con il Belgio ha scelto la Sardegna come posto dove trascorrere le proprie vacanze. L’attaccante belga ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 luglio 2021)A Romelu Lukaku reduce dall’Europeo con il suo Belgio, terminato con l’eleminazione ai quarti per mano dell’Italia, è stato avvistato in vacanza in. In compagnia delc’era la suafidanzata. Shani Jamilah, questo il nome dellafidanzata dell’attaccante belga di origine congolesi. LaRomelu Lukaku, dopo la vittoria del campionato diA con la sua Inter e l’Europeo con il Belgio ha scelto lacome posto dove trascorrere le proprie vacanze. L’attaccante belga ...

ZZiliani : Andare ai rigori non è mai piacevole, ma se capita, lunga vita ai bomber juventini che si presentano sul dischetto… - CalcioWebPuglia : Tutti i bomber in doppia cifra dell'ultimo campionato di serie D - NotiziarioC : Tutti i bomber in doppia cifra dell'ultimo campionato di serie D - gabriel1919__ : Like e ti associo un bomber storico della serie a Solo i primi 20 - Dalla_SerieA : L.R. Vicenza: arriva bomber Diaw - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bomber Serie A: Icardi lancia segnali, i tifosi sognano - Social ... che sta spendendo l'impossibile sul mercato, è intenzionato a cedere il bomber ex Inter e lui stesso - al di là delle dichiarazioni di facciata - sogna l'addio. L'ideale sarebbe tornare in serie A, ...

Calciomercato, Wanda tradisce l'Inter: 'smacco' ai nerazzurri e indizio di mercato Di recente l'argentino ha smentito le indiscrezioni sul rientro in Serie A, ma in queste ore è ... 'La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto', ha scritto Wanda. Di certo ...

Tutti i bomber in doppia cifra dell’ultimo campionato di serie D tuttocalcionews Melli: Che gioia Buffon a Parma, sapeste che mi ha scritto L’ex bomber ricorda gli anni d’oro con Scala al Tardini e quando chiese di andare alla Samp di Mancini Quando dici Alessandro Melli pensi subito al Parma e alle stagioni d’oro della squadra che in ...

Calciomercato Serie A: pressing delle inglesi su Locatelli, l’Inter rinnova le fasce Inter alla ricerca di due nuove fasce. MILANO – Finalmente entra nel vivo la sessione estiva del calciomercato di Serie A 2021/2022. Prima fra tutte, tiene banco la situazione del bomber Cristiano ...

... che sta spendendo l'impossibile sul mercato, è intenzionato a cedere ilex Inter e lui stesso - al di là delle dichiarazioni di facciata - sogna l'addio. L'ideale sarebbe tornare inA, ...Di recente l'argentino ha smentito le indiscrezioni sul rientro inA, ma in queste ore è ... 'La mamma più orgogliosa: un portiere, une un difensore, ho tutto', ha scritto Wanda. Di certo ...L’ex bomber ricorda gli anni d’oro con Scala al Tardini e quando chiese di andare alla Samp di Mancini Quando dici Alessandro Melli pensi subito al Parma e alle stagioni d’oro della squadra che in ...Inter alla ricerca di due nuove fasce. MILANO – Finalmente entra nel vivo la sessione estiva del calciomercato di Serie A 2021/2022. Prima fra tutte, tiene banco la situazione del bomber Cristiano ...