Sabato 10 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, The Cave - Acqua alla gola (Di sabato 10 luglio 2021) Io, loro e LaraCarlo Verdone dirige e interpreta una commedia con Laura Chiatti. Un prete missionario torna a Roma, trova la sua famiglia allo sbando e incontra una ragazza che gli stravolge la vita.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)The Cave - Acqua alla... Leggi su digital-news (Di sabato 10 luglio 2021) Io, loro e LaraCarlo Verdone dirige e interpreta una commedia con Laura Chiatti. Un prete missionario torna a Roma, trova la sua famiglia allo sbando e incontra una ragazza che gli stravolge la vita.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)The...

Advertising

MiC_Italia : Sabato 10 luglio alle ore 11.00 la prèmiere del mini documentario sul De Prospectiva Pingendi di Piero della France… - team_world : Sabato 31 luglio appuntamento fissato con #HeresToTheFuture, lo show con cui #LiamPayne presenterà artisti emergent… - SkySport : ?? 'LA DIVINA' ??? FEDERICA PELLEGRINI ESCLUSIVA ??? Sabato 3 luglio alle 23:00 ?? Su Sky Sport Uno #SkySport… - AmyBrown981 : RT @NoemiBlonde: Sabato 24 Luglio sarò ospite in SAUNA MILANO via COMASINA ???? - RadioGoldAl : Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 10 luglio -