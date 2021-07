Raccolta firme in 37 Comuni per il rilancio dell’ospedale di San Giovanni Bianco (Di sabato 10 luglio 2021) Da alcuni giorni è stata promossa una Raccolta firme online per chiedere che il presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco vengano ripristinati e garantiti tutti i servizi e le prestazioni che la Legge prevede. (DM 70/2015). Il gruppo che ha promosso l’iniziativa ha chiesto a tutti i Comuni della Valle Brembana di collaborare alla Raccolta firme anche nelle 37 sedi comunali per consentire a coloro che fossero in difficoltà nella sottoscrizioni online della petizione di poterlo fare in modo tradizionale. Il Comune di San Pellegrino Terme ha aderito alla proposta e informa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Da alcuni giorni è stata promossa unaonline per chiedere che il presidio ospedaliero di Sanvengano ripristinati e garantiti tutti i servizi e le prestazioni che la Legge prevede. (DM 70/2015). Il gruppo che ha promosso l’iniziativa ha chiesto a tutti idella Valle Brembana di collaborare allaanche nelle 37 sedi comunali per consentire a coloro che fossero in difficoltà nella sottoscrizioni online della petizione di poterlo fare in modo tradizionale. Il Comune di San Pellegrino Terme ha aderito alla proposta e informa ...

