Portanova in ritiro con il Genoa | la decisione del gip di Siena

Manolo Portanova può raggiungere il ritiro austriaco del Genoa: ecco la decisione del gip di Siena sul centrocampista Manolo Portanova può raggiungere il ritiro del Genoa a Neustift in Austria. Ecco la decisione del gip di Siena comunicata dall'avvocato dell'ex Juve a La Nazione. Il centrocampista è stato accusato di stupro nel caso di Siena. «Il giudice ha ritenuto che al momento sia sufficiente il divieto di avvicinamento alla ragazza per garantire la residua esigenza cautelare.

