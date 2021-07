Pericoli, i giorni aggrovigliati nel pennello (Di domenica 11 luglio 2021) Con raffinato understatement, Tullio Pericoli nel suo volumetto Arte a parte (Adelphi, pp. 134, 20 illustrazioni, euro 14,00) ha ingannato il lettore, annunciandogli un lavoro nato quasi dal caso e dandogli invece, nella breve misura di note o pensieri, un saggio compatto della propria pittura: «ho preso – scrive – le parole che a volte sento girare nel mio studio e nella mia testa, le ho infilzate, le ho appese. Come carte moschicide. E ho aspettato che qualcosa del pulviscolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 luglio 2021) Con raffinato understatement, Tullionel suo volumetto Arte a parte (Adelphi, pp. 134, 20 illustrazioni, euro 14,00) ha ingannato il lettore, annunciandogli un lavoro nato quasi dal caso e dandogli invece, nella breve misura di note o pensieri, un saggio compatto della propria pittura: «ho preso – scrive – le parole che a volte sento girare nel mio studio e nella mia testa, le ho infilzate, le ho appese. Come carte moschicide. E ho aspettato che qualcosa del pulviscolo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

