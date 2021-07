Nonna in vacanza presa a martellate davanti ai nipotini: choc in un condominio, preso l'aggressore (Di sabato 10 luglio 2021) La donna è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Siena: è in gravi condizioni. Ferito alla mano anche uno dei due bambini. L'aggressione è avvenuta a Follonica, in provincia di ... Leggi su today (Di sabato 10 luglio 2021) La donna è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Siena: è in gravi condizioni. Ferito alla mano anche uno dei due bambini. L'aggressione è avvenuta a Follonica, in provincia di ...

