Marco Signor e Patrick Bernardi in volata al Rally della Marca

(Di sabato 10 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube.vola sull’ultima PS e si aggiudica il2021, prova del CIWRC, inizialmente dominato da Luca Pedersoli e poi da Corrado Fontana, che perde il confronto conproprio sull’ultima speciale, al terminequale passa da un vantaggio di quasi 11? ad uno svantaggio di 1?3, con in mezzo un L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

rally_timing : Che finale al Rally della Marca, vince Marco Signor. Fontana e Andriolo sul podio #CIWRC #CRZ #RallyMarca #RallyTime - RSrallyeslalom : Marco Signor in volata al Rally della Marca - El_Risson : RT @CIWRC: Ennesimo colpo di scena dal #RallydellaMarca con Marco Signor e Patrick Bernardi che segnano lo scratch sulla PS7 Arfanta con 4'… - CIWRC : Ennesimo colpo di scena dal #RallydellaMarca con Marco Signor e Patrick Bernardi che segnano lo scratch sulla PS7 A… - mimosamilano : RT @___coldplayer: MI SENTO MALE pure io quando guardo le stories del signor Mengoni Marco ormai diventato star dei social -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Signor

Rally.it

"Ci siamo trovati come degli estranei dentro il nostro posto di lavoro" , ha spiegato ancora. ... Se ilGkn vuole parlarci, deve venire a farlo di persona" , è stata la promessa scandita ...Accontentato quindiBelinelli, che aveva chiesto a gran voce la conferma del compagno. Con la ... Ringrazio ilZanetti, so quello che si aspetta da noi.' Virtus Bologna, Hunter positivo ad ...Domenica 11 luglio la quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival, diretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio ...«Ero sul lungomare di Cecina con mia moglie, stavo andando in spiaggia, all’improvviso sulla chat dei lavoratori ho letto che avrei perso il posto di lavoro nel giro di 48 ore ». Marco Sassi ha 51 ann ...