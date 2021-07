Mancini: “L’Inghilterra è forte, dalla panchina ha tante armi. Ecco che partita dovremo fare” (Di sabato 10 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale dell’Europeo contro L’Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni. “Non sono agitato, magari lo sarò un po’ di più domani. Certamente è diverso rispetto alla gara con la Turchia. Quella era la gara d’esordio, ma questa è una finale”. Sullo spirito di Braveheart: “Quella prima pagina è simpatica, ma al di là di questo noi dobbiamo solo giocare la nostra gara, pensando di farlo bene. È solo una partita di calcio, dobbiamo viverla così”. Sugli avversari: “L’Inghilterra è forte, anche ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale dell’Europeo controle sue dichiarazioni. “Non sono agitato, magari lo sarò un po’ di più domani. Certamente è diverso rispetto alla gara con la Turchia. Quella era la gara d’esordio, ma questa è una finale”. Sullo spirito di Braveheart: “Quella prima pagina è simpatica, ma al di là di questo noi dobbiamo solo giocare la nostra gara, pensando di farlo bene. È solo unadi calcio, dobbiamo viverla così”. Sugli avversari: “, anche ...

