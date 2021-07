Le prime pagine di oggi (Di sabato 10 luglio 2021) Le divisioni nel Movimento 5 Stelle sulla giustizia, le nomine dei nuovi vertici della RAI, e Berrettini in finale a Wimbledon Leggi su ilpost (Di sabato 10 luglio 2021) Le divisioni nel Movimento 5 Stelle sulla giustizia, le nomine dei nuovi vertici della RAI, e Berrettini in finale a Wimbledon

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine MARCEL PROUST/ E la "Ricerca": storia e memoria servono a conoscere noi stessi ... anno nel quale, confuse tra altri scritti di carattere saggistico, compaiono le prime bozze della ... cui lo scrittore parigino dedica pagine tra le più belle della letteratura occidentale del ...

SPY FINANZA/ Spread, l'arma di Draghi per tenere a bada Pd, Lega e M5s Come reagirebbero Lega, M5S e Pd (Forza Italia, sinceramente, può agitarsi quanto vuole ma ormai conta come il due di picche) a una fiammata dello spread che finisca sulle prime pagine di tutti i ...

Le prime pagine di oggi Il Post Mancini come Braveheart: dalla Scozia la prima pagina del giornale indipendentista che tifa Italia Il tifo che non ti aspetti: il giornale indipendentista scozzese The National Newspaper ha in prima pagina la foto di Roberto Mancini con la faccia dipinta come quella di Braveheart e un appello:… ...

Dad. L’occasione persa della scuola. Arrivano 11mila docenti di sostegno Secondo una ricerca della Fondazione Agnelli, 9 studenti su 10 hanno replicato a distanza il modello della lezione frontale. «Così i ragazzi fanno più fatica», commenta il direttore Gavosto ...

