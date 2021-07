La politica tra promesse e realtà. Una proposta di fact checking (obbligatoria) (Di sabato 10 luglio 2021) Il “fact checking” è questione dei professionisti dell’informazione. Verificare le fonti di una notizia, per evitare che si tratti di una “fake news” richiede tempo e professionalità. Ma c’è un diritto civile, a prescindere dal ruolo del giornalismo (anche di quello prezioso, prestigioso e con la schiena diritta: raro, come tutte le cose di valore), che dovrebbe essere fruibile da chiunque, anche da chi non sopporta gli anglicismi. La politica e la moltiplicazione dei mezzi di informazione (tradizionali e social) rende spesso insicuro il terreno su cui poggiamo i piedi. Un’affermazione sbagliata – per superficialità o per calcolo – rischia ... Leggi su formiche (Di sabato 10 luglio 2021) Il “” è questione dei professionisti dell’informazione. Verificare le fonti di una notizia, per evitare che si tratti di una “fake news” richiede tempo e professionalità. Ma c’è un diritto civile, a prescindere dal ruolo del giornalismo (anche di quello prezioso, prestigioso e con la schiena diritta: raro, come tutte le cose di valore), che dovrebbe essere fruibile da chiunque, anche da chi non sopporta gli anglicismi. Lae la moltiplicazione dei mezzi di informazione (tradizionali e social) rende spesso insicuro il terreno su cui poggiamo i piedi. Un’affermazione sbagliata – per superficialità o per calcolo – rischia ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - fattoquotidiano : Europa Verde, a Chianciano l’assemblea costituente della formazione politica ecologista. Tra gli ospiti di domenica… - La7tv : #inonda Matteo #Renzi sul Pd: 'Durante la crisi, quell''avanti con Conte' è stato folle'. E su Letta: 'Tra un fiore… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Questa e' la differenza in Politica tra chi si impegna nel suo lavoro per migliorare il paese, e chi invece da grande ci… - prevenzione : @OnLineFog @rfc1459 Chiarisco: Il garante non si esprimera in termini di opportunita politica della scelta, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : politica tra Reddito di cittadinanza a rischio: "Modificare la misura" Tra i precettori del reddito sono stati segnalati anche mafiosi e spacciatori. Ora le critiche da entrambi gli schieramenti fanno prevedere possibili novità per il reddito di cittadinanza. Forse solo ...

Sondaggi, M5S affonda con scontro Grillo - Conte. Meloni ora scende. E Salvini.. ... Pd di Letta si avvicina a Giorgia Meloni L'arretramento, seppur lieve di Fratelli d'Italia , fa il paio con la crescita del Pd di Enrico Letta che sale al 19,4%, (+0,3%): con una forbice tra i due ...

Europa Verde, a Chianciano l’assemblea costituente della formazione politica ecologista Il Fatto Quotidiano Sesto congresso nazionale di Progres. Gli indipendentisti progettano il futuro Si celebra ad Aritzo, nei locali dell’hotel ‘La Capannina’ il sesto congresso nazionale di Progres – Progetu Repùblica de Sardigna. Dalle 17.30 di oggi è prevista una prima sessione pubblica aperta al ...

L'odissea dei cento italiani in quarantena a Malta La maggior parte sono studenti che avevano iniziato il 6 luglio a fare i tamponi per rientrare in Italia e in quell'occasione si è scoperto il contagio: circa 50 sono positivi e gli altri sono costret ...

i precettori del reddito sono stati segnalati anche mafiosi e spacciatori. Ora le critiche da entrambi gli schieramenti fanno prevedere possibili novità per il reddito di cittadinanza. Forse solo ...... Pd di Letta si avvicina a Giorgia Meloni L'arretramento, seppur lieve di Fratelli d'Italia , fa il paio con la crescita del Pd di Enrico Letta che sale al 19,4%, (+0,3%): con una forbicei due ...Si celebra ad Aritzo, nei locali dell’hotel ‘La Capannina’ il sesto congresso nazionale di Progres – Progetu Repùblica de Sardigna. Dalle 17.30 di oggi è prevista una prima sessione pubblica aperta al ...La maggior parte sono studenti che avevano iniziato il 6 luglio a fare i tamponi per rientrare in Italia e in quell'occasione si è scoperto il contagio: circa 50 sono positivi e gli altri sono costret ...