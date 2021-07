La Gkn chiude stabilimento e licenzia 422 dipendenti via mail. Sindacati: intervenga Draghi (Di sabato 10 luglio 2021) L'azienda fiorentina, di proprietà di una multinazionale britannica, produceva componenti per auto. Per i licenziati niente cassaintegrazione o contratti di solidarietà. Il ministro del Lavoro Orlando:... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 luglio 2021) L'azienda fiorentina, di proprietà di una multinazionale britannica, produceva componenti per auto. Per iti niente cassaintegrazione o contratti di solidarietà. Il ministro del Lavoro Orlando:...

Advertising

Radio1Rai : ?? La #Gkn chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). Licenziamento per i 422 dipendenti. Lo rende noto la… - Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati #Lavoro - trasibulo49 : RT @potere_alpopolo: A Firenze #GKN chiude LA fabbrica e manda a casa 450 lavoratori. Com'era la storia che lo sblocco dei licenziamenti n… - FuffaForte : @tomasomontanari @DCalosi GKN licenzia in quanto chiude. L'ultima volta che ho controllato, il blocco dei licenziam… -