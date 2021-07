Italia, Mancini svela: “Sì, Immobile ha bisogno di coccole” (Di sabato 10 luglio 2021) Mancini nella conferenza stampa prima della finale contro l’Inghilterra: “Sono felice del lavoro di Immobile e di Belotti” “Immobile ha bisogno di coccole? Tutti hanno bisogno di coccole, soprattutto dopo 50 giorni insieme. Sono stati giorni belli, positivi, io sono felice di tutto il loro lavoro svolto. Quello Ciro, del Gallo, di Raspadori, per quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021)nella conferenza stampa prima della finale contro l’Inghilterra: “Sono felice del lavoro die di Belotti” “hadi? Tutti hannodi, soprattutto dopo 50 giorni insieme. Sono stati giorni belli, positivi, io sono felice di tutto il loro lavoro svolto. Quello Ciro, del Gallo, di Raspadori, per quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

