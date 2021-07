Italia-Inghilterra, Southgate: “Sbagliato fischiare inno azzurro. Vogliamo la coppa” (Di sabato 10 luglio 2021) “E’ stato fantastico ricevere il messaggio dalla Regina e dal Primo Ministro, vuol die che i ragazzi hanno fatto qualcosa di grande. Siamo a una finale e siamo qui per vincere. Siamo contenti di come abbiamo rappresentato il popolo inglese ma ora Vogliamo tornare con la coppa”. Sono queste le parole di Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, in conferenza stampa e alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULL’inno ItaliaNO – “E’ importante che i nostri tifosi rispettino gli avversari, sappiamo che i fischi servono da ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “E’ stato fantastico ricevere il messaggio dalla Regina e dal Primo Ministro, vuol die che i ragazzi hanno fatto qualcosa di grande. Siamo a una finale e siamo qui per vincere. Siamo contenti di come abbiamo rappresentato il popolo inglese ma oratornare con la”. Sono queste le parole di Gareth, ct dell’, in conferenza stampa e alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULL’NO – “E’ importante che i nostri tifosi rispettino gli avversari, sappiamo che i fischi servono da ...

