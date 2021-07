Italia-Inghilterra, polizia Londra: “Non venite senza biglietto ed evitate assembramenti” (Di sabato 10 luglio 2021) Appello ai tifosi da parte della polizia londinese in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domani sera a Wembley. La richiesta è quella di non recarsi nella capitale inglese senza il biglietto e di evitare gli assembramenti. “Vogliamo che la gente possa godersi la finale degli Europei, ma in sicurezza con comportamenti responsabili che tutelino la salute degli altri – ha detto il vice commissario Laurence Taylor – Londra vive ancora una crisi sanitaria”. “Chiedo ai tifosi di non riunirsi in grandi numeri. Se non si ha un ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Appello ai tifosi da parte dellalondinese in vista della finale di Euro 2020 tra, in programma domani sera a Wembley. La richiesta è quella di non recarsi nella capitale ingleseile di evitare gli. “Vogliamo che la gente possa godersi la finale degli Europei, ma in sicurezza con comportamenti responsabili che tutelino la salute degli altri – ha detto il vice commissario Laurence Taylor –vive ancora una crisi sanitaria”. “Chiedo ai tifosi di non riunirsi in grandi numeri. Se non si ha un ...

