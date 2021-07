Italia-Inghilterra, Kane: “Bonucci e Chiellini i migliori al mondo. Spero di avere ancora benzina” (Di sabato 10 luglio 2021) “Chiellini e Bonucci? Sono due difensori fantastici. Hanno maturato una grande esperienza in grandi partite nel corso della loro carriera. Voglio giocare contro i migliori difensori centrali del mondo e quei due lo sono sicuramente. Ma qui non si tratta di me, la partita è tra Inghilterra e Italia e abbiamo una grande fiducia nella forza della nostra squadra”. Queste le parole di Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia. Il centravanti del Tottenham ha faticato ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “? Sono due difensori fantastici. Hanno maturato una grande esperienza in grandi partite nel corso della loro carriera. Voglio giocare contro idifensori centrali dele quei due lo sono sicuramente. Ma qui non si tratta di me, la partita è trae abbiamo una grande fiducia nella forza della nostra squadra”. Queste le parole di Harry, capitano dell’, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’. Il centravanti del Tottenham ha faticato ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - Yoda15271485 : RT @ilruttosovrano: Non c'è più la Lega di una volta che domani avrebbe tifato Inghilterra per la Brexit e perché 'L'Italia è un Paese di m… - recinadam : RT @RadioSavana: Inghilterra, 'uomo di colore' armato di machete decapita passeggero sulla metro. Francia, africano pugnala due persone in… -