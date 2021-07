Intel Alder Lake per portatili e dispositivi mobile senza più segreti grazie a un leakHDblog.it (Di sabato 10 luglio 2021) Un’immagine finita in rete svela i dettagli sulla dodicesima generazione dei chip mobile Intel CoreRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021) Un’immagine finita in rete svela i dettagli sulla dodicesima generazione dei chipCoreRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Intel Alder Lake per portatili e dispositivi mobile senza più segreti grazie a un leak #digilosofia… - HDblog : Intel Alder Lake per portatili e dispositivi mobile senza più segreti grazie a un leak - notebookitalia : Ad un anno dal lancio, Intel Lakefield è stata sospesa, probabilmente per far posto alla più matura famiglia Intel… -