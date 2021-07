Immissioni in ruolo da GPS classe di concorso, cambiano i requisiti: necessari tre anni di servizio su posto comune nella scuola statale (Di sabato 10 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: ad una fase ordinaria che prevede la suddivisione dei posti al 50% tra GaE e concorsi (con confluenza dei posti nell'altra graduatoria in caso di elenchi esauriti), farà seguito una procedura straordinaria di assunzione, che coinvolgerà i docenti delle GPS di prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021)indocenti anno scolastico 2021/22: ad una fase ordinaria che prevede la suddivisione dei posti al 50% tra GaE e concorsi (con confluenza dei posti nell'altra graduatoria in caso di elenchi esauriti), farà seguito una procedura straordinaria di assunzione, che coinvolgerà i docenti delle GPS di prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo da GPS classe di concorso, cambiano i requisiti: necessari tre anni di servizio su posto comune… - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2021: priorità graduatorie, accettazione o rinuncia e cancellazione, presa di servizio… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: priorità graduatorie, accettazione o rinuncia e cancellazione, presa di servizio… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, il posto dispari va alle GM o alle GAE? -- - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo da elenchi aggiuntivi Gps: chi può accedere? -- -